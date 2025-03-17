В Чехии призвали Европу не останавливать военную поддержку Украины

Европе следует оставаться геополитическим игроком и не переставать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщило агентство CTK, сославшись на заявление руководителя чешской дипломатии Яна Липавского, которое он сделал на полях встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По словам дипломата, Чехия поддержала новый пакет военной помощи Евросоюза для Украины, при этом остаются неназванного рода «неясности», которые следует доработать.

«Нам нужно продолжать поддерживать Украину в военном, политическом и экономическом отношении», — заявил Липавский.

Он также подчеркнул, что Чехия активно участвует в лондонском формате «Коалиции желающих». Кроме того, Липавский дал понять, что нет понимания, куда придет Евросоюз, но отметил важность вопроса сохранения Европой статуса одного из игроков на геополитической арене.

По сведениям агентства, предложенный руководителем дипломатии ЕС Каей Каллас объем военной помощи Украине в 2025 году предусматривает до €40 млрд.

Ранее стало известно о том, что в Европе может случиться раскол из-за отсутствия единого мнения по Украине.