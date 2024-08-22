Президент Чехии Петр Павел заявил, что то, чего добивается Украина — иллюзия. Павел считает, что по итогам мирных переговоров Россия все равно сохранит влияние в части Украины. Об этом в четверг, 22 августа, он сообщил в интервью Novinky.

«Но это, как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной», — сказал Петр Павел.

Владимир Зеленский желает вернуть границы Украины, датированные 1991 годом.

После вторжения ВСУ на территорию Курской области президент России Владимир Путин заявил, что не пойдет на переговоры с теми, кто обстреливает мирных жителей и создает угрозу для АЭС. Российский лидер пообещал дать достойный ответ Киевскому режиму.

Ранее сообщалось о том, что Александр Дубинский, депутат Верховной рады, опубликовал обращение к украинскому президенту. Он заявил, что может подтвердить то, что спецслужбы государства проводят мероприятия по дискредитации президента США Джо Байдена.