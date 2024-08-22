Оно появилось на его странице в социальных сетях в четверг, 22 августа. В нем Александр Дубинский заявил о готовности обнародовать доказательства проведения украинскими спецслужбами кампании по дискредитации президента США Джо Байдена.

Депутат Верховной рады находится под стражей по подозрению в государственной измене. По его словам, оно было сфальсифицировано по указанию Зеленского. За это время адвокаты Дубинского провели масштабную работу, которая опровергнет выдвинутые в его адрес подозрения, а также укажет на «реальных заказчиков компании по дискредитации экс-президента Порошенко».

Дубинский отметил, что она привела и к дискредитации действующего президента США Байдена. Соответствующие материалы находятся в распоряжении депутата, а их копии получили его зарубежные адвокаты.

Ранее сообщалось о том, что иностранные наемники и их семьи смогут получить украинское гражданство.