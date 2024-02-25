Президент Эстонии Карис назвал переход на эстонский язык в школах важным шагом

Президент Эстонии Алар Карис высказался о переходе русских школ на эстонский язык обучения. В своем выступлении по случаю Дня независимости республики он назвал этот шаг важным. Слова Кариса приводят РИА Новости.

«Переход всех школ на обучение на эстонском языке — трудный, но неизбежный — создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний», — сказал Карис.

В декабре 2022 года парламент Эстонии закон о переходе школах в обучении на эстонский язык. Первыми на эстонский язык перешли детские сады, первые и четвертые классы школ. Согласно принятому закону, переход на этоязычное обучение в старших классах должно произойти не позднее 2030-2031 годов. В 12-м классе эта мера должна вступить в силу не позднее 2032-2033 годов.

Кроме того, с 2024-го года учителя школы обязаны знать эстонский язык на уровне С1. В Эстонии действует шестиступенчатая система оценки знания языка, которая включает в себя уровни А1, А2, В1, В2, С1 и С2.

Еще в 2021-м году официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указывала на деструктивность слов официальных лиц Эстонии об обучении на эстонском языке.

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