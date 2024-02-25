Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель высказался об отказе Украины от переговоров в 2022 году. Он назвал этот шаг со стороны Киева ошибкой.

В интервью РИА Новости Сель заявил, что начало специальной военной операции на Украине было необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности РФ.

«Российская и украинская делегации, которые встречались в Стамбуле, действительно могли достичь общего согласия. Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры», — сказал Сель.

По словам турецкого политика, идеи, которые на Украине продолжают распространяться после Оранжевой революции, представляют собой серьезную опасность для России. Сель подчеркнул, что всему миру видно, что происходит на Украине.

Сель назвал специальную военную операцию РФ на Украине операцией против «искусственной истории», которая навязывается киевским режимом. Политик подчеркнул, что неоспорим историческим фактом является то, что на Украине проживает один народ с россиянами.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Весной 2022 года российская и украинская делегации впервые встретились в Белоруссии для проведения переговоров. Тогда посредником выступил президент республики Александр Лукашенко. Во второй раз делегации провела встречу в Турции. Ее организовал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее представитель правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Киев от заключения мирного договора с Москвой отговорил экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее мы сообщали, что на новых территориях РФ начались досрочные выборы президента России.