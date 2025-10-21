Президент Финляндии назвал условие для отмены антироссийских ограничений

Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность поэтапного снятия антироссийских санкций. По его словам, это может стать платой за прекращение боевых действий в Украине и вывод российских войск. Об этом пишет The Times.

Финский лидер предложил возможный сценарий разблокировки отношений Запада с Москвой. Он заявил, что последовательная отмена ограничений должна напрямую зависеть от конкретных шагов России на пути к миру.

Стубб подчеркнул, что любой план должен начинаться с мер по построению доверия и полного прекращения огня. Вопросы о будущем территорий и деталях вывода войск, по его мнению, следует отложить на последующие этапы переговоров. При этом он настаивал на необходимости продолжать давление на Москву.

Однако финский президент видит возможность в том, чтобы начать с прекращения огня, а затем использовать постепенное снятие санкций как стимул для России к полному завершению конфликта.

Ранее Белый дом отложил подготовку к саммиту Путина и Трампа.