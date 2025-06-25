Президент Финляндии признал конец эпохи доминирования западных стран

В мире происходит смена порядков. На замену доминированию западных государств приходит многополярное устройство, такое заявление сделал президент Финляндии Александер Стубб, его точку зрения привел ТАСС.

Стубб прибыл в Гаагу, чтобы принять участие в саммите НАТО. Он высказался на полях этого мероприятия и сообщил, что текущая ситуация напоминает ту, что наблюдалась по итогам Первой и Второй мировых войн, а также после холодной войны.

«Время западного доминирования прошло. Мы движемся к мироустройству, которое более многополярно, более беспорядочно», — указал он.

По словам финского лидера, все это говорит о том, что его стране нужны надежные союзники. Ей также стоит как следует поработать над своей обороной и безопасностью.

Ранее сообщалось, что Стубб потребовал учитывать Европу в качестве посредника при переговорах по завершению украинского конфликта. Он считает, что ситуация для Европы складывается очень удачно. Ей необходимо присоединиться к диалогу по поводу полного прекращения огня на Украине, а также принять участие в выработке пунктов мирного соглашения.