Президент Финляндии Стубб призвал вооружить Украину «до зубов»

Для того чтобы успешно сдерживать Россию, всем союзникам надо милитаризовать ее до крайней степени. Так считает президент Финляндии Александр Стубб, его слова привела газета Politico.

По утверждению Стубба, Западу необходимо насытить Украину вооружениями. Только это, по его мнению, способно остановить Россию.

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — указал он.

Ранее сообщалось, что руководство Финляндии отказалось отправлять свои войска на Украину. Правительство посчитало, что риск того, что военнослужащим придется напрямую столкнуться с армией соседнего государства, слишком велик. Взамен этого Хельсинки будут оказывать помощь ВСУ другими способами.