Власти Финляндии отказались от планов по отправке войск на Украину

Правительство Финляндии осознает риск, которому подвергнутся военнослужащие при отправке их на Украину. Поэтому Хельсинки не будет помогать украинцам таким образом. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. Его слова привело РИА Новости.

Глава кабинета министров Финляндии выступил перед парламентом и сообщил, что финские военные не будут размещены на украинской территории.

«Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину», — указал он.

Орпо добавил, что в случае отправки войск всегда будет существовать риск, что военные вступят в конфликт с армией соседнего государства. Подобный шаг, по его мнению, очень опасен.

Ранее ВВС Финляндии отчитались, что американские стратегические бомбардировщики впервые в истории отработали сброс бомб над территорией страны. В учениях приняли участие финские истребители, а также самолеты В-52 США. Наведение на цель на земле проводили совместно финские и американские военнослужащие.