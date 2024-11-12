Победитель выборов в США республиканец Дональд Трамп стремится к скорейшему достижению мира на Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Финляндии Александер Стубб.

По словам Стубба, он уже успел пообщаться с Трампом. Финский президент отметил, что Трамп придерживается позиции по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Эта интеграция, подчеркнул Стубб, ссылаясь на слова Трампа, станет важным шагом к стабильности и безопасности в регионе.

«Мы в Европе и во всем остальном мире должны понять, что Дональд Трамп крайне серьезно настроен на скорейшее заключение мирного соглашения», — сказал Стубб.

Он отметил, что для достижения желаемого мира Украине необходимы четкие гарантии безопасности и восстановление территориальной целостности.

Ранее советник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры с Киевом в условиях провокации в Курской области невозможны.

Президент РФ Владимир Путин же отметил, что противники России могут рассмотреть возможность диалога только после провала провокации в российском регионе. В Москве заявляют о необходимости для Украины нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высказался о бессмысленности продолжения конфликта на Украине.