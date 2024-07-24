Песков: Кремль ожидает разъяснений по заявлениям Кулебы о готовности к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не располагают достаточной информацией о недавних заявлениях министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы касательно готовности Киева к мирным переговорам с Москвой.

По словам Пескова, российская сторона рассчитывает получить более подробные разъяснения в ближайшее время. Об этом Песков заявил на площадке «Фестиваля новых медиа».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия намерена достичь поставленных целей в любом случае. Это может произойти либо в ходе продолжения специальной военной операции, либо путем дипломатических переговоров. При этом Песков отметил, что для российского руководства предпочтительным является вариант мирного урегулирования ситуации за столом переговоров.

Заявление Пескова демонстрирует, что Москва внимательно следит за сигналами, поступающими от украинской стороны, и готова рассматривать возможность дипломатического решения конфликта. Однако неясность позиции Киева и отсутствие конкретики в высказываниях Кулебы пока не позволяют говорить о каких-либо практических шагах в этом направлении.

Ранее мы сообщали о том, что по словам эксперта, о переговорах Украины и России придется забыть до конца года.