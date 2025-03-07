Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву российских активов

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал действия Великобритании по передаче Украине доходов от замороженных российских активов. Его мнение опубликовано на официальном сайте ГД.

Володин назвал это поступок грубым нарушением международного права и подчеркнул, что Лондону придется вернуть России средства, которые он «так щедро раздает».

«Доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система», — отметил Володин.

Он также сравнил эту ситуацию с происходящим в США. По словам Володина, нынешнему президенту Дональду Трампу приходится сейчас пересматривать и отменять решения, принятые бывшим американским лидером Джозефом Байденом по отношению к Украине.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила транш в размере $971 млн долларов от Великобритании, который обеспечен доходами от замороженных активов РФ.

Активы РФ в других странах представляют собой финансовые и нефинансовые ресурсы, ценности и инвестиции, которые принадлежат российским государственным или частным организациям и физическим лицам за пределами страны. К таким активам могут относиться деньги и финансовые инструменты, недвижимость, интеллектуальная собственность, ценные бумаги суверенных фондов, а также ресурсы и сырьевые активы.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин высказался о намерении Британии создать свои базы на территории Украины.