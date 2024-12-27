Президент Германии распустил Бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после того, как Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу, принял решение о роспуске парламента и установил дату досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. Эта информация была озвучена им на пресс-конференции в Берлине, сообщил ТАСС.

Штайнмайер подчеркнул, что, прежде чем принять такое решение, он провел консультации с руководителями фракций всех партий, представленных в Бундестаге.

В результате он пришел к выводу, что ни текущее, ни возможное новое правительство в любых составах не сможет получить большинства в действующем парламенте.

Ранее уже сообщалось, что Штайнмайер намерен принять решение о роспуске Бундестага 27 декабря.