Президент Германии сравнил лидеров европейских стран с оленями в свете фар

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал всех европейских глав государств перестать вести себя как олени. Его точку зрения привело РИА Новости.

Штайнмайер напомнил, что каждая из стран Европы выступает как субъект, который должен самостоятельно разрешить возникший кризис, не надеясь при этом на помощь извне.

«Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар», — указал он.

В таком же стиле была и речь вице-президента США Вэнса. Он сообщил, что главы государств должны выслушивать мнение своих граждан, не вводя излишней цензуры. Его речь была воспринята почти без аплодисментов.

На той же конференции Вэнс выразил мнение, что главные угрозы для ЕС находятся не за рубежом, не в Китае и не в России. Все проблемы кроются внутри самого политического объединения. В Европе существуют реальные опасности, которые угрожают демократии.