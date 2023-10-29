Президент Ирана: Израиль перешел все красные линии, мы будем принимать меры

Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси назвала все происходящее в секторе Газа последние несколько дней самым настоящим геноцидом палестинского народа. Там подчеркнули, что Тегеран больше не намерен оставаться в стороне и продумывает ряд ответных мер на агрессию Израиля в анклаве.

Напомним, ранее стало известно, что число погибших от атак Израиля мирных жителей в секторе Газа превысило 8 тысяч человек.

Как сообщила в соцсети Х пресс-служба президента Ирана, Израиль за последние дни перешел мыслимые красные линии.

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».