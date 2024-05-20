Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшейся из Азербайджана погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.

Катастрофа произошла на в горах на северо-западе Ирана.

Также на борту воздушного судна находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, сотрудник охраны и экипаж вертолета.

Ранее агентство Reuters сообщало, что вертолет, в котором находился президент Ирана, полностью сгорел.

Политолог Алексей Макаркин допустил, что причиной катастрофы могла стать диверсия со стороны США или Израиля.