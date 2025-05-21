Трамп назвал противоречивой фигурой главу ЮАР при их личной встрече

Во время встречи с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамофосой президент США Дональд Трамп заявил ему, что тот считается противоречивой личностью. Об этом рассказало РИА Новости.

Президент ЮАР приехал в Вашингтон и встретился с главой Белого дома. Перед самым началом встречи Трамп выступил перед журналистами и сообщил, что он планирует обсудить с Рамафосой ту ситуацию, которая сложилась в этой республике.

«Действительно уважаемый человек во многих, многих кругах, а в некоторых кругах его считают противоречивой личностью», — указал он при этом.

Ранее пресса сообщила, что во время разговора с главами европейских стран и руководством Евросоюза, Трамп заявил им, что не сомневается в том, что РФ победит в украинском конфликте. Это сочли повторением тезисов Путина и тем, что глава Белого дома подпал под российское влияние.