Сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с «невоспитанными собаками»

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Е Чен, сестра лидера КНДР, считает руководства Украины и Южной Кореи «попрошайками» и «невоспитанными собаками», которыми манипулирует Америка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграфное агентство Кореи.

Ким Е Чен возмутило, как США и Украины безответственно высказываются в адрес стран, обладающих ядерным оружием. Распространяемую из этих государств информацию политик считает «нелепым вздором», который пугает общественность.

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», — резко заявила сестра северокорейского лидера.

Ким Е Чен также прокомментировала ситуацию с нарушением воздушного пространства КНДР со стороны Южной Кореи. Она отметила, что следственные органы продолжают расследование. Предварительно установили, что южнокорейская сторона запустила дроны с агитационными листовками. В Пхеньяне предупредили, что могут расценить повторение истории как прямое объявление войны.

Ранее в КНДР впервые отреагировали на новости об отправке своих военных в Россию.