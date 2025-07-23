Сырский попросил Трампа помочь перенести конфликт на российскую территорию

По мнению генерала, Соединенные Штаты должны передать Киеву большее количество средств ПВО и ракет, при этом не накладывая никаких ограничений на удары по объектам в глубине России. Америке стоит передать ВСУ легкую авиацию, перехватчики беспилотников, боеприпасы к комплексам Patriot, а также ракеты средней дальности.

«Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс пройдет гораздо легче и у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», — указал Сырский.

Он добавил, что подобные действия Америки позволят Украине воздействовать на российские предприятия, которые выпускают беспилотники и ракеты и тем самым сократить производство этих типов оружия.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в Украине. Он считает, что Киев вряд ли потратил на оружие все переданные американскими властями деньги. Глава Белого дома напомнил, что за время президентства Байдена власти Украины получили от Соединенных Штатов $350 млрд. Предполагалось, что все средства будут пущены на покупку оружия, при этом часть финансов могла быть похищена.