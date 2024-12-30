Президент Кипра опроверг информацию о сближении с США для противостояния России

Кипр не собирается сближаться в США с целью противостояния России и Китаю. Такое заявление в интервью изданию Phileleftheros сделал президент страны Никос Христодулидис.

Он подчеркнул, что Кипр не поступает таким образом, что его сотрудничество с США привело к противостоянию с РФ.

«Мы не действуем мстительно по отношению к кому-либо. Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?» — отметил глава государства.

Ранее сообщалось о том, что Байден не учел Украину в новом оборонном бюджете США.