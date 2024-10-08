Путин назвал страны СНГ стратегическими партнерами России

Россия принимает страны СНГ за стратегических партнеров, и Москва готова работать над укреплением продолжающегося сотрудничества. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал президент Владимир Путин.

В Кремле началось заседание совета глав стран СНГ под председательством Путина. Как заявил президент, совместная работа в рамках этой структуры является одной из главных задач внешней политики России.

Он также отметил, что Россия и страны Содружества являются самыми близкими соседями, друзьями и «стратегическими партнерами», а еще обозначил планы на грядущее будущее.

«Настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году, и масштабные планы соответствующих мероприятий», — сообщил Владимир Путин.

Как отметил президент России, повестка сегодняшнего дня будет насыщенной. В частности, особое внимание собравшиеся уделят планам по развитию экономических отношений, а также обсудят возможность последующего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия. Сначала главы стран СНГ пообщаются в узком кругу, после чего к совещанию подключатся и члены делегаций.

Ранее сообщалось о том, какой подарок на день рождения Владимиру Путину подарил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Как заявил глава дружественной страны, презент был изготовлен руками белорусских умельцев.