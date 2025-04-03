Президент Киргизии встретился в Узбекистане с главой Еврокомиссии

Киргизский лидер Садыр Жапаров провел встречу с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Эта встреча состоялась в Узбекистане, об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой президента Киргизии. Жапаров во время официального мероприятия отметил тот факт, что страны Центральной Азии очень динамично развивают свои отношения с ЕС. По его утверждению, это приносит свои результаты.

Обе стороны встречи также указали на то, что торгово-экономические связи между Европой и Азией заметно расширились, они обсудили пути дальнейшего развития отношений в различных сферах.

Ранее сообщалось, что главы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана встретились на саммите, который проходил в Худжанде. Они поставили свои подписи под соглашением об определении точки соединения границ трех государств. Президенты также приняли декларацию, символизирующую нерушимую дружбу между их странами.