Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, почему страны Запада настырно требуют разорвать все связи с Россией.

Жапаров считает, что такая позиция зарубежных государств является отражением ненависти к РФ. Он отметил, что его страна не будет дистанцироваться от Москвы, передало госагентство «Кабар».

«Конечно, как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу», — сказал Жапаров.

Глава республики также напомнил, что российские власти неоднократно подчеркивали незаконность и неприемлемость односторонних антироссийских мер, принимаемых Западом. По мнению российского руководства, страна сможет справиться с экономическим давлением, оказываемым санкциями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления РФ является долгосрочной стратегией Запада, которая, по его словам, нанесла серьезный удар по мировой экономике и ухудшила жизнь миллионов людей.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, что западные государства требуют его страну отказаться от сотрудничества с РФ, в то время как сами активно поддерживают с ней связи.