Президент Колумбии назвал победу Милея в Аргентине трагедией для Латинской Америки

Мировые лидеры начинают комментировал победу на выборах в Аргентине крайне правого политика Хавьера Милея, выступающего за развитие отношений с Израилем и США и являющегося противником вступления в БРИКС и сотрудничества с Бразилией, РФ и Китаем.

Так, президент Бразилии Лула да Силва заявил, что готов сотрудничать и дальше с Аргентиной. А вот президент Колумбии не испытывает подобного оптимизма. Как подчеркнул Густаво Петро в соцсети X, победу либертарианца Хавьера Милея на прошедших в минувшее воскресенье выборах президента в Аргентине можно смело назвать трагедией для всей Латинской Америки.

«Крайне правые победили в Аргентине. Это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки, посмотрим», — посетовал Петро.

Колумбийский лидер напомнил, что крайне правая идеология не сможет ответить должным образом на текущие вызовы и проблемы человечества.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Аргентины победил лидер местной Либертарианской партии Хавьер Милей, являющийся резким противником вступления страны в БРИКС.