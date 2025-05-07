Президент Конго прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву с официальным визитом, сообщил ТАСС. Он примет участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин намерен провести с Сассу-Нгессо двустороннюю встречу, в рамках которой собеседники обсудят выполнение договоренностей, достигнутых в прошлом году, а также поговорят о дальнейшем развитии сотрудничества между государствами.

Как ранее стало известно, что в рамках празднования Дня Великой Победы запланированы визиты многих мировых лидеров, включая главу КНР Си Цзиньпина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Сербии Александра Вучича, а также президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в параде Победы в Москве, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.