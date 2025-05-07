Пашинян заявил, что примет участие в параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом в среду сообщает издание news.am.

Ранее сообщалось о том, что Никол Пашинян во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным еще в середине марта подтверждал свое намерение прибыть на участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теперь же, по данным местного издания, Пашинян объявил в Национальном собрании о том, что отправляется в Москву для участия в параде Победы.

Напомним: стало известно, что 7 мая в Москву вылетел и сербский президент Александр Вучич. Его самолет вынужденно приземлился в Баку, но потом продолжил полет в российскую столицу.