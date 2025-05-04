Президент Кубы Диас-Канель через пару часов будет в России
Президент Кубы Диас-Канель летит в Россию на День Победы
Фото: [соцсети]
Глава Кубы Мигель Диас-Канель посетит торжества в честь 80-летия Победы в столице России. В своих социальных сетях он сообщил, что уже находится в пути.
Он сообщил, что планирует посетить мероприятия, посвящённые 80-летию победы над фашизмом и 65-летию восстановления дипломатических отношений между Кубой и Советским Союзом.
«Через несколько часов мы будем в любимой России», — написал на своей странице Диас-Канель.
Кубинский лидер также подчеркнул, что считает за честь быть участником торжественного шествия в столице.
Напомним, в честь 80-летия Победы в Москву приедут главы государств и правительств примерно из двух десятков стран, в том числе из стран СНГ. Среди них — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Ранее Минфин Сербии сообщил, что президент Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву 9 Мая.