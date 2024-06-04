Президент Латвии Ринкевичс признал, что закрытие Балтики для России станет объявлением войны

Если корабли НАТО закроют для российских судов Балтийское море, то РФ воспримет это как объявление войны. С этим согласился Эдгарс Ринкевичс, латвийский лидер. Его точку зрения привела газета Financial Times.

Глава Латвии прокомментировал инциденты в балтийском море, связанные с повреждением подводных кабелей. В них подозревают представителей России. По его мнению, НАТО мог бы отреагировать на такие действия. Реакцией может стать как усиление патрулирования морской акватории, так и полное блокирование пространства Балтики для прохода через него судов из РФ. Последний вариант может быть расценен Москвой как объявление ей войны.

Ринкевичс добавил, что далеко не все методы противодействия России, которые есть в арсенале Запада, стоит применять, поскольку это станет эскалацией конфликта. Поэтому представителям стран, входящих в Северо-Атлантический блок, надо обсудить возможные допустимые действия.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой на Ринкевичса в ответ на призыв латвийского президента разрушить Россию. Он назвал его ничтожеством и пообещал, что все желающие гибели российскому государству и стреляющие в мирных жителей разделят участь нацистов.