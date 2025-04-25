Президент Литвы Гитанас Науседа призвал остановить Россию силой

Конфликт с Россией нельзя разрешить словами, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Его слова приводит портал Delfi.lt.

Он подчеркнул, что остановить российскую «агрессию» можно только с помощью силы. Науседа также подтвердил, что Литва продолжит поддерживать Украину.

«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. (…) [Россию] не остановить сладкими словами — только силой», — сказал литовский президент.

Ранее Delfi.lt со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса сообщило о новом плане эвакуации из столицы на случай военного конфликта.

Вильнюс находится в 30 км от границы с Белоруссией, от которой, по мнению литовских властей, может исходить военная угроза.

Как отметил Бенкунскас, план эвакуации разработан с учетом возможного вторжения на территорию Литвы, а также учитывает последствия гибридной атаки, ядерную угрозу, стихийные бедствия и инфраструктурные аварии.

Ранее газета Politico сообщила, что Литва модернизирует Сувалкский коридор для защиты от «российской угрозы».