Президент Литвы Гитанас Науседа призвал остановить Россию силой
Президент Литвы Науседа: Россию не остановить сладкими словами
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Конфликт с Россией нельзя разрешить словами, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Его слова приводит портал Delfi.lt.
Он подчеркнул, что остановить российскую «агрессию» можно только с помощью силы. Науседа также подтвердил, что Литва продолжит поддерживать Украину.
«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. (…) [Россию] не остановить сладкими словами — только силой», — сказал литовский президент.
Ранее Delfi.lt со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса сообщило о новом плане эвакуации из столицы на случай военного конфликта.
Вильнюс находится в 30 км от границы с Белоруссией, от которой, по мнению литовских властей, может исходить военная угроза.
Как отметил Бенкунскас, план эвакуации разработан с учетом возможного вторжения на территорию Литвы, а также учитывает последствия гибридной атаки, ядерную угрозу, стихийные бедствия и инфраструктурные аварии.
Ранее газета Politico сообщила, что Литва модернизирует Сувалкский коридор для защиты от «российской угрозы».