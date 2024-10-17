Президент Литвы Науседа заявил, что в «плане победы» Зеленского нет ничего нового

Науседа отметил, что в предложениях украинского лидера нет ничего кардинально нового, и в целом значительных проблем с реализацией этих пунктов он не увидел. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».

По мнению литовского лидера, эффективность поддержки Украины в ее противостоянии с Россией напрямую зависит от воли и обязательств западных стран. Науседа подчеркнул, что нерешительность Запада в оказании помощи Киеву может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Президент добавил, что пункты плана Зеленского охватывают те вопросы, которые западное сообщество не смогло реализовать за последние годы.

Кроме того, Науседа выразил мнение, что в текущей ситуации не стоит начинать переговоры между Россией и Украиной. Он отметил, что такой шаг был бы неуместен, поскольку нынешнее положение дел позволяет президенту РФ Владимиру Путину чувствовать уверенно в своем преимуществе.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо выразил сомнения по вопросу реализуемости «плана победы» Владимира Зеленского.