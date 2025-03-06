Отказ от предоставления военной помощи Украине со стороны Венгрии и Словакии некритичен. Таким мнением с журналистами перед началом саммита Европейского Союза (ЕС) в Брюсселе поделился президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

По его словам, европейский страны могут объединиться и сформировать группу из желающих сторон для оказания необходимой поддержки Киеву.

«Можно сформировать "коалицию желающих" и аккумулировать ресурсы и без этих двух упомянутых стран», — отметил Науседа.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года международные поставки вооружений в страну стали регулярными. Западные страны и НАТО активно включились в процесс оказания военной помощи, поставляя на нужды ВСУ военную технику, боеприпасы, различное вооружение и беспилотники.

В ответ на это российская сторона неоднократно заявляла, что такие действия только усугубляют конфликт на Украине и мешают его урегулированию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием, направляемые на Украину из Европы, будут считаться законными целями для российских военных. Лавров также указывал на то, что США и НАТО играют активную роль в конфликте, включая подготовку военных кадров.

Ранее депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа назвал призывы стран Прибалтики продолжать конфликт на Украине «подстрекательством».