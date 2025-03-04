Политик обвинил прибалтийские государства в подстрекательстве украинцев к продолжению военных действий, утверждая, что прибалты действуют исключительно в своих интересах и не заботятся о судьбе украинского государства.

«Если они так болеют за Украину и думают, что ее притесняют, пусть присоединятся к борьбе как соседи. Но они этого не делают, потому что защищают только свои собственные интересы и им все равно, что будет с Украиной», — выразился Заркуа.

По его словам, аналогичный подход прибалтийских стран наблюдается и в их отношении к Грузии. Он подчеркнул, что страны Балтии активно призывали Тбилиси открывать второй фронт против России и вводить против нее санкции, что, по его мнению, могло стать небезопасным и невыгодным для Грузии.

Прибалтика представляет собой регион в Северной Европе, включающий три государства — Литву, Латвию и Эстонию. В последние годы отношение Прибалтики к России стало особенно напряженным. Эскалация конфликта на Украине с 2022 года способствовала усилению русофобских проявлений среди прибалтийских стран.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии одобрил в первом чтении аналог американского законопроекта FARA.