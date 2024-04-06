Президент Мексики поручил дипломатам немедленно приостановить отношения с Эквадором

Вслед за штурмом мексиканского посольства в столице Эквадора последовал разрыв дипломатических отношений между этими двумя странами. Такую инициативу предпринял президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он объявил об этом в социальной сети Х.

Эти действия стали прямым следствием того штурма, который ранее произошел в столице Эквадора Кито. Эквадорская полиция атаковала посольство Мексики, и задержала в нем своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа. При этом получили травмы несколько мексиканских дипломатов.

«Я поручил нашему министру действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», - написал лидер Мексики в соцсети.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор также назвал данное ЧП «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики».

Ранее мексиканское министерство иностранных дел опровергло все сведения о том, что правительство этой страны хочет подать заявку о вступлении в БРИКС. Оно с интересом наблюдает за тем, как активно развиваются все государства, входящие в это объединение, но само пока не будет подавать запрос о возможном членстве.