Президент Молдавии Майя Санду заявила, что получила от украинской разведки данные о дестабилизации обстановки в стране. По словам главы республики, такие планы якобы имеются у России.

Майя Санду провела встречу с главой Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам встречи она заявила, что Москва заинтересована в контроле Кишинева. По ее словам, Россия может пойти на энергетический шантаж, организацию и поддержку протестов, дезинформацию и многое другое.

Молдавия и Франция также подписали соглашение о сотрудничестве в экономической и оборонной сферах. Макрон пообещал, что окажет «непоколебимую поддержку» в случае необходимости.

Напомним, что оппозиция Молдавии давно требует отставки президента и досрочных выборов. Причина в экономическом кризисе, падении уровня жизни и многом другом. В то же время Приднестровье просит о помощи именно у России, жалуясь на притеснение со стороны Молдавии.

Ранее сообщалось, что в Кремле оказались готовы поддержать Приднестровье