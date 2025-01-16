Президент Молдавии отказалось встречаться с главой Приднестровья

Майя Санду, президент Молдавии, не будет встречаться с лидером Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщил глава президентской пресс-службы Игорь Захаров. Его слова привело РИА Новости.

Красносельский ранее обвинил Санду в том, что та сорвала встречу между представителями Республики Молдовы и ПМР. Приднестровье хочет возобновить переговоры по урегулированию ситуации в формате «5+2». Кишинев же заявляет в ответ, что встречаться должны специальные переговорщики.

«Все коммуникации между Кишиневом и Тирасполем осуществляются исключительно на существующих и согласованных платформах, а именно между главными переговорщиками», — указал Захаров.

По его мнению, всеми переговорами с Приднестровьем в Молдавии заведует Бюро по реинтеграции. По этой причине главы двух республик не могут встречаться между собой.

Ранее премьер Молдавии Речан заявил, что решение России о гуманитарных поставках газа в Приднестровье является провокацией. По его мнению, тот факт, что газ не будет поступать в Молдавию, приведет к росту напряжения. За счет этого станет происходить дестабилизация региона.