Президент Монголии подтвердил участие в праздновании Дня Победы в Москве
Президент Монголии Хурэлсух приедет на 80-летие Победы по приглашению Путина
Фото: [Медиасток.рф]
По приглашению российского лидера Владимира Путина, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен прибыть в Москву для участия в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Информацию об этом распространило агентство Монцамэ.
В рамках визита запланирована официальная встреча Хурэлсуха с Путиным, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества между Монголией и Россией.
Помимо этого, монгольский лидер возложит цветы к памятным местам, таким как Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду и монумент «По дорогам войны», расположенный в парке Победы на Поклонной горе.
В программу также включена встреча с гражданами России, удостоенными высоких званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда.
29 апреля стало известно о том, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москву приедут президенты всех стран Содружества Независимых Государств, за исключением Украины и Молдавии.
Свое участие в торжествах также подтвердили лидеры ряда других государств, в том числе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Ранее сообщалось, что президент Кубы прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы.