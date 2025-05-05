Президент Монголии подтвердил участие в праздновании Дня Победы в Москве

По приглашению российского лидера Владимира Путина, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен прибыть в Москву для участия в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Информацию об этом распространило агентство Монцамэ.

В рамках визита запланирована официальная встреча Хурэлсуха с Путиным, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества между Монголией и Россией.

Помимо этого, монгольский лидер возложит цветы к памятным местам, таким как Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду и монумент «По дорогам войны», расположенный в парке Победы на Поклонной горе.

В программу также включена встреча с гражданами России, удостоенными высоких званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда.

29 апреля стало известно о том, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москву приедут президенты всех стран Содружества Независимых Государств, за исключением Украины и Молдавии.

Свое участие в торжествах также подтвердили лидеры ряда других государств, в том числе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее сообщалось, что президент Кубы прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы.