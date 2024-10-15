Кандидат в канцлеры ФРГ и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал нанести по России удары дальнобойными ракетами Taurus, отметив, что Германия готова поставить их Украине.

Данное заявление прокомментировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он посоветовал немецкому политику вспомнить о судьбе гитлеровской Германии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Также сенатор задался вопросом, уверен ли Мерч, что США будут помогать Германии, если немецкие ракеты атакуют территорию РФ?

«Политику нельзя строить на предположениях и заверениях. Предположения могут не оправдаться, а заверения оказаться ложными. Но Мерц, видимо, об этом не догадывается», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось о том, что Шольц проигнорировал просьбу Зеленского о Taurus и приеме в НАТО.