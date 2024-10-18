Президент ОАЭ посетит Россию для переговоров с Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Зайд аль-Нахайян посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам российский лидер.

Встреча запланирована на 21 октября в Казани, где состоится саммит БРИКС. Главной темой обсуждений станет состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.

Анонсируя визит на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве, Путин отметил, что ему приятно и почетно принимать президента ОАЭ. В рамках своего визита Мухаммед Бен Зайд аль-Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС.

С 22 по 24 октября Путин проведет около 20 двухсторонних встреч с лидерами других стран БРИКС, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти встречи направлены на укрепление взаимного сотрудничества и обсуждение ключевых вопросов, которые волнуют участников организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля БРИКС в мировом ВВП превосходит показатели стран «Большой семерки».