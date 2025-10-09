Президент ОАЭ удивил Путина поздравлением на русском

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с 73-летием, сделав это на русском языке в социальной сети. Он пожелал российскому лидеру здоровья и успехов в работе на благо страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Объединенных Арабских Эмиратов обратился к Владимиру Путину в день его рождения, 7 октября, выбрав для официального поздравления русский язык. В своем сообщении он выразил надежду на крепкое здоровье президента России, а также на дальнейшее процветание и развитие российской нации.

Особое внимание привлекло изображение, которым шейх сопроводил текст. На фотографии Владимир Путин запечатлен с маленькой девочкой на руках. Этот образ дополнил официальное послание, придав ему более личный характер.

По данным Кремля, в общей сложности российского лидера с днем рождения поздравили более сорока глав иностранных государств. Они направляли телеграммы, звонили по телефону или, как президент ОАЭ, использовали для этого площадки социальных сетей.

