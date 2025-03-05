Президент Панамы оскорбил Трампа

Трамп выступил перед палатами конгресса, где напомнил про соглашение о покупке портов Панамского канала американской компанией. Он отметил, что США уже берут под контроль гавань. Однако президент Панамы эти слова отверг. По его заявлению, никакого процесса, предполагающего передачу контроля над каналом, не идет.

«Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарем Рубио или кем-либо еще. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации», — написал в соцсетях президент Панамы.

Как заверил Хосе Рауль Мулино, канал остается панамским.

Напомним, во время вступления в должность президента США Трамп заявлял, что планирует взять под контроль Панамский канал.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел развернуть новый противоракетный щит в США.