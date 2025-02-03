Президент Панамы заявил о выходе из инициативы Китая «Один пояс — один путь»
Панама прекратит участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь»
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Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».
Такое решение президент страны Хосе Рауль Мулино принял после переговоров с госсекретарем Марко Рубио, сообщает PBS.
Власти Панамы изучат, можно ли выйти из инициативы досрочно.
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с президентом Панамы заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает текущий статус-кво в отношении Панамского канала неприемлемым.
Позицию Трампа Рубил обосновал тем, что контроль Коммунистической партии Китая над районом канала представляет угрозу для региона и нарушает Договор о его постоянном нейтралитете и эксплуатации.
Ранее военный политолог Кошкин пояснил, почему Трампа так интересуют Канада, Гренландия и Панама.