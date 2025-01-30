В недавнем выступлении американский лидер Дональд Трамп заявил, что Панамский канал был «глупо передан стране Панама» и что он его вернет. Он также утверждал, что Панама относится к США несправедливо, а Китаю предоставлен контроль над каналом. По словам военного политолога Андре Кошкина, у Трампа имеется собственная стратегия, которую он многократно озвучивал во время предвыборной кампании. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что смысл указанной стратегии заключался в том, чтобы сделать Штаты великими. Так, проекты, связанные с Панамой, отрабатывались еще в первый срок Трампа, когда он был 45-м президентом США. Однако в тот период его больше давили, особенно глубинное государство. Тем не менее теперь Трамп получил «карт-бланш от судьбы» и намерен бороться с глубинным государством, чтобы сделать Америку великой не только в экономическом плане, а также и в территориальном измерении.

По мнению эксперта, Трамп намерен переложить бремя европейского кризиса на страны Старого Света, тем самым усугубив их положение, и сосредоточиться на территориальном расширении США.

Ранее Telegraph предложила Трампу присоединить Британию в состав США.