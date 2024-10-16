Президент Польши: МГИМО пронизан российскими спецслужбами

Президент Польши Анджей Дуда объяснил свой отказ утвердить кандидатов на должности послов, предложенных правительством, тем, что среди них есть выпускники МГИМО, передает РИА Новости.

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений <...> МГИМО — постсоветского вуза», — сказал Дуда.

Он также отметил, что это учебное заведение «пронизано российскими спецслужбами».

Во время выступления в сейме на годовщине парламентских выборов президент подчеркнул, что окончательное решение по назначению послов остается за ним.

«Конституция Польской Республики ясно говорит о сотрудничестве президента и правительства по вопросам внешней политики. О сотрудничестве, основанном среди прочего на согласовании кандидатов на должности послов, которые в соответствии с конституцией назначаются президентом Польши», — заключил он.

С марта продолжается конфликт между МИД и президентом по вопросу назначения послов.

Тогда министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил о завершении миссии более 50 послов и отзыве десятка кандидатур, предложенных предыдущим руководством. В ответ Дуда отказался утверждать представленные ему кандидатуры.

Ранее сообщалось, что Дуду отдадут под суд сразу по окончании его президентских полномочий.