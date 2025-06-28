Президент Польши неожиданно прибыл в Киев с внеплановым визитом

Президент Польши Анджей Дуда внезапно приехал в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила канцелярия Дуды в социальной сети Х.

Канцелярия президента Польши разместила в своем микроблоге видео того, как Дуду на вокзале в Киеве встречает руководитель украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — указал сотрудники администрации польского президента.

Эта встреча не была запланированной. По данным телеканала TVP Info, она носит характер прощальной, поскольку Дуда покидает свой пост 6 августа.

Ранее сообщалось, что Анджей Дуда призвал защитить страну от потенциальной угрозы при помощи ядерного оружия Франции. Он назвал две цели, которые стремится реализовать Польша. По его мнению, задачи не противоречат друг другу. Политик считает, что страна вправе обратиться за защитой ядерного сдерживания Франции. Президент уверен, что Россия является потенциальной угрозой для Польши. Кроме того, Варшава продолжает призывать к получению доступа к атомному оружию США.