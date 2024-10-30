Власти Украины уже не рассматривают Польшу в качестве одного из ключевых партнеров, так как Варшава сократила объем военной помощи Киеву, заявил в эфире радиостанции Radio Zet заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он также отметил, что Польша больше не сможет передавать украинской армии оружие и технику в прежних количествах.

До этого украинская журналистка Алена Бабакова заявляла, что поляки с подозрением относятся к украинцам и против их интеграции в свое общество.

Все выступления украинских беженцев за рубежом по поводу необходимости выполнять их требования расцениваются иностранцами как «неблагодарность».

Ранее сообщалось о том, что Медведев прокомментировал планы Варшавы выслать посла РФ.