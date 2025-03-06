Путин назначил посла России в Вашингтоне

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в США. Им стал Александр Дарчиев. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Дарчиев возглавлял департамент Северной Атлантики в Министерстве иностранных дел России. Теперь же он указом российского лидера был назначен послом в Америке.

«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в указе главы государства.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового главу Новгородской области. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Дронов, вице-губернатор этого региона. Он уже исполнял обязанности главы Новгородской области после того, как в отставку ушел предыдущий руководитель Андрей Никитин.