Россия и Китай выступили против затягивания конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление двух стран о партнерстве, одно из которых касается конфликта на Украине, пишет ТАСС.

В документе Москва и Пекин выступили против затягивания конфликта на Украине и его перехода в неконтролируемую фазу. Также отмечается необходимость диалога между сторонами для достижения оптимальной формы урегулирования кризиса. Кроме того, Россия приветствует намерение КНР помочь в урегулировании политической ситуации.

Также, в заявлении двух государств отмечается, что стратегии НАТО и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются негативными. Пекин и Москва осудили попытки некоторых стран использовать космос в целях вооруженной конфронтации.

16 мая стало известно, что Путин прибыл в Дом народных собраний. Ранее российского лидера пригласил Си Цзиньпин. В рамках его официального визита запланированы российско-китайские переговоры в узком и широком составе и встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Переговоры между российской и китайской стороной продолжались около двух часов. Путин выразил благодарность китайскому коллеге за приглашение. Глава РФ заявил, что страны объединяет общность задач национального развития и обеспечение совместного процветания, которое основано на принципах взаимоуважения и открытости.

Ранее научный сотрудник центра «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что переговоры Путина с Си Цзиньпином могут стать судьбоносными для мира.