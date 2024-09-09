Запад хочет заставить Белоруссию проводить антироссийскую политику

Западные страны хотят, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко начал вести антироссийскую политику.

Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил глава МИД Республики Беларусь Максим Рыженков.

По его словам, действия белорусского лидера должны быть в русле тех политических процессов, в которых заинтересован Запад.

Политика Запада не изменилась, и, как считает Рыженков, в ближайшее время не изменится.

Пока не будет урегулирована ситуация на Украине, перемен ждать не стоит, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что президент Белоруссии помиловал еще 30 человек, осужденных за протесты.