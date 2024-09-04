Путин согласился на упрощение виз для иностранцев

Президент России Владимир Путин поддержал идею облегчения процедуры получения виз для иностранных граждан, в том числе для жителей Юго-Восточной Азии, желающих посетить Дальний Восток, сообщил ТАСС.

Этот вопрос был поднят во время встречи с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума.

Один из участников дискуссии отметил важность развития туризма и предложил упростить въезд в Россию для иностранцев, сократив, например, анкету, которая сейчас включает около 50 вопросов.

«Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», — согласился президент.

Его собеседник предложил впоследствии отменить визы для граждан Юго-Восточной Азии или сделать их бесплатными и многократными.

Президент согласился с этой инициативой и поручил оформить соответствующие предложения.

«Предложения оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны», — заявил президент РФ.

Ранее сообщалось, что ЕС объявил о фактической приостановке евроинтеграции Грузии.