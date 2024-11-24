Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой с целью продолжения беседы в Казани

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью продолжения начатой в Казани беседы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что в ходе разговора лидеры обеих стран обсуждали вопросы двусторонней повестки, уделяя при этом особое внимание еще более эффективному сотрудничеству в торгово-экономической сфере, а также у них состоялся диалог относительно международной повестки. По итогам беседы Путин и Эрдоган договорились, что контакты Москвы и Анкары продолжатся по линии профильных ведомств.

Напомним, что в октябре состоялась встреча президентов РФ и Турции на полях саммита БРИКС в столице Татарстана, но турецкий лидер был вынужден покинуть саммит из-за произошедшего в столице страны теракта.

23 октября политики встречались в Казани во время саммита БРИКС. Президент Турции покинул саммит раньше срока из-за теракта в Анкаре.

Ранее в Турции высказались о роли Запада в украинском конфликте.